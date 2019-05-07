В Transparency International прокомментировали избрание главы Высшего антикоррупционного суда

В антикоррупционной организации отмечают, что выборы председателя Высшего антикоррупционного суда были конкурентными, эта судья не «токсична», однако критикуют Танасевич за непредоставление конкретных ответов журналистам на вопрос о ее имущественном статусе.

Исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин прокомментировал избрание председателя Высшего антикоррупционного суда, который возглавила Елена Танасевич.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Юрчишин заявил в эфире одного из украинских информационных телеканалов.

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Он отметил, что выборы председателя Высшего антикоррупционного суда были конкурентными, эта судья не «токсична», однако он раскритиковал ее за непредоставление конкретных ответов журналистам на вопрос об имущественном статусе. «Скорее всего выбрали (на должность председателя ВАС - УНИАН) человека, который, если и готовился - то очень мало», - заявил Юрчишин.

Так он прокомментировал отсутствие конкретных ответов Танасевич на вопрос журналистов о задекларированных ею 25 земельных участках и будущей зарплаты на должности.

Юрчишин отметил, что вопросы имущественного состояния должны быть подготовлены судьей, чтобы они «от зубов отскакивали» для того, чтобы не дискредитировать саму структуру - Высший антикоррупционный суд по своей сути. «Сейчас выглядит так, что один из ключевых аспектов борьбы с коррупцией - это прозрачность собственности чиновников, и умение объяснить происхождение состояния подвергается юридической формулировке - «все отражено в декларации и проверено» - это не совсем корректно», - подчеркнул он.

Относительно заработной платы Юрчишин сказал, что вполне может предположить, что судья до последнего момента не может назвать точную сумму, так как формат бюджета Высшего антикоррупционного суда сейчас еще прорабатывается.

«Если скажет мало - значит скрывала, скажет много - не знает зарплаты... Это порядка 60 или 70 тысяч гривень, там речь не идет о сотнях тысяч гривень, но это достаточно, чтобы в реалиях Украины при муже-бизнесмене иметь возможность нормально работать», - добавил он.

Исполнительный директор Transparency International Украина отметил, что «токсичности» за ней не было замечено. «Все вопросы, которые задавались всем, они задавались и Общественным советом международных экспертов, и общественными активистами. По имущественному статусу были даны пояснения, что позволило нынешнему председателю пройти дальше и фактически выиграть конкурс», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 мая, судьи ВАС избрали председателем Высшего антикоррупционного суда судью Елену Танасевич.

Во время общения с журналистами на вопрос о ее будущей зарплате и задекларированных ею 25 земельных участках Танасевич не назвала конкретной суммы зарплаты, лишь посоветовав журналистам почитать закон или почитать в конце года ее декларацию. "Земля отражена в декларации. Эта декларация прошла полную проверку Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", - сказала судья относительно земли и не ответила, откуда она у нее.