Кадыров вслед за Путиным сократил себе зарплату на 10%

"Мы приняли решение сократить зарплату руководящим работникам республики. Глава ЧР, председатель правительства, депутаты, министры, их заместители и все приравненные к ним по занимаемым должностям сотрудники различных ведомств отныне станут получать ежемесячно на 10% ниже, чем до сих пор", — написал Кадыров, пишет Росбалт.

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В минувшую пятницу пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин урезал собственную зарплату и довольствие премьера Дмитрия Медведева на 10%. Кроме того, зарплаты будут урезаны генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, а также сотрудникам аппарата правительства и администрации.