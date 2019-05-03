В Брюсселе представили первые шаги президента Зеленского

Также представители команды Зеленского встретились с американской стороной, обсуждали вопросы энергобезопасности Украины.

Советники новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк и Руслан Рябошапка во время выступления на комитете ЕС по вопросам политики и безопасности проинформировали о первых его шагах на посту главы государства.

Об этом советник новоизбранного президента Украины Александр Данилюк сообщил журналистам в Брюсселе.

Он отметил, что «у нас два дня очень загружены встречами как с европейскими партнерами, так и с американскими коллегами».

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«Вчера была конференция по вопросам энергобезопасности... мы встречались с американской стороной, обсуждали вопросы энергобезопасности Украины. Искали возможные решения. Были встречи на достаточно высоком уровне с нашей делегацией», - добавил Данилюк.

Что касается европейской стороны, то советники вчера выступали на комитете по вопросам политики и безопасности ЕС, членами которого являются 28 послов стран-членов ЕС. «Мы представили там программу и первые шаги новоизбранного президента Владимира Зеленского, как мы будем отвечать на вызовы, стоящие перед страной», - отметил он.

«Очень много вопросов. Мы увидели очень высокую заинтересованность, понимание того, что новый президент имеет очень высокий уровень поддержки, 73% граждан, и все понимают, что это очень серьезный мандат, который дает возможность новому президенту многое изменить в стране, и наши партнеры готовы нам в этом помочь», - отметил Данилюк.