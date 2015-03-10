Вопрос о переформатировании правительства на сегодня не стоит - Гройсман

13:04, 10 марта 2015
Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман заявляет, что не имеет информации относительно возможного переформатирования правительства.

Гройсман заявив, що не володіє інформацією щодо переформатування уряду

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

"Что касается переформатирования правительства - у меня нет никакой информации относительно переформатирования правительства. С фамилиями, без фамилий или по количеству. Так вопрос на сегодня не стоит. И, по крайней мере у меня, нет такой информации", - сказал спикер.

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Как сообщалось, ранее, в частности, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко выразила убеждение в необходимости переформатирования правительства и смены руководства Нацбанка сразу после получения транша МВФ.

В то же время лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко назвал "опасными" заявления о возможных кадровых изменениях в составе правительства.

Луценко подчеркнул, что "мои источники не подтверждают намерения менять девять министров, о чем много говорят, вице-премьеров, и других должностных лиц".

По его словам, когда стабилизируется финансовый рынок, тогда можно будет говорить о кадровых изменениях.

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