Вопрос о переформатировании правительства на сегодня не стоит - Гройсман
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман заявляет, что не имеет информации относительно возможного переформатирования правительства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.
"Что касается переформатирования правительства - у меня нет никакой информации относительно переформатирования правительства. С фамилиями, без фамилий или по количеству. Так вопрос на сегодня не стоит. И, по крайней мере у меня, нет такой информации", - сказал спикер.
Читайте такжеПорошенко и Яценюк планируют уволить 9 членов правительства - СМИ
Как сообщалось, ранее, в частности, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко выразила убеждение в необходимости переформатирования правительства и смены руководства Нацбанка сразу после получения транша МВФ.
В то же время лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко назвал "опасными" заявления о возможных кадровых изменениях в составе правительства.
Луценко подчеркнул, что "мои источники не подтверждают намерения менять девять министров, о чем много говорят, вице-премьеров, и других должностных лиц".
По его словам, когда стабилизируется финансовый рынок, тогда можно будет говорить о кадровых изменениях.