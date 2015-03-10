Вопрос о переформатировании правительства на сегодня не стоит - Гройсман

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

"Что касается переформатирования правительства - у меня нет никакой информации относительно переформатирования правительства. С фамилиями, без фамилий или по количеству. Так вопрос на сегодня не стоит. И, по крайней мере у меня, нет такой информации", - сказал спикер.

Читайте такжеПорошенко и Яценюк планируют уволить 9 членов правительства - СМИ

Как сообщалось, ранее, в частности, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко выразила убеждение в необходимости переформатирования правительства и смены руководства Нацбанка сразу после получения транша МВФ.

В то же время лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко назвал "опасными" заявления о возможных кадровых изменениях в составе правительства.

Луценко подчеркнул, что "мои источники не подтверждают намерения менять девять министров, о чем много говорят, вице-премьеров, и других должностных лиц".

По его словам, когда стабилизируется финансовый рынок, тогда можно будет говорить о кадровых изменениях.