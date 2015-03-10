Солана: Конфликт на Донбассе может быть решен лишь путем выполнения Минских договоренностей

Об этом Солана сказал журналистам, отвечая на вопросы собственного корреспондента УНИАН в Брюсселе.

По его словам, именно поэтому Европа не будет поставлять вооружения, а в случае, если ситуация будет ухудшаться, наиболее приемлемой является миротворческая миссия ООН.

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«Я думаю, что это должно быть решено дипломатическим путем и санкциями. Мы не думаем, что это должно быть и может быть решено вооруженным путем. Поэтому я не думаю, что пытаться поставлять оружие - это то, что надо делать. Я думаю, что должны быть выполнены Минские договоренности. К концу 2015 года граница должна вернуться (под контроль) Киева», - сказал Солана, объясняя, почему Европа не будет поставлять оружие Украине.

Комментируя возможность введения миротворческой миссии, он отметил, что не считает соответствующий запрос украинской стороны напрасным, но не думает, что это произойдет. «Миссия ООН не является невозможной. Я не думаю, что это произойдет. Но, в принципе, это не невозможно», - считает он.

По мнению Соланы, лучшим является формат миротворческой миссии ООН, так как Россия не примет другие. «Сегодня конфликт в Украине решается через дипломатию. И я не хочу дать ощущения, что это может быть решено иным способом, чем дипломатия. Сегодня. Но если все провалится, мы увидим (что делать). Но на сегодняшний день наша энергия направлена на то, чтобы выполнить Минские договоренности, и это может продолжаться до конца года, если все будет в порядке», - подчеркнул он.