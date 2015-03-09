Посол США в ООН: усилия сконцентрированы на прекращении агрессии РФ в Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН, такую позицию озвучила посол США в ООН Саманта Пауэр озвучила в Брюсселе, отвечая на вопрос украинских журналистов относительно перспектив направления миротворческой миссии ООН в Украину.

Читайте такжеПосол США в ООН призвала Россию перестать жить в перевернутом с ног на голову мире"Я думаю, что наши усилия сейчас сконцентрированы на том, чтобы увидеть выполнение минских договоренностей", - сказала она.

По словам американского дипломата, она встречалась с министром иностранных дел Павлом Климкиным, президентом Петр Порошенко, общалась с вице-президентом США Джозефом Байденом и президентом Бараком Обамой.

"Мы рассматриваем все варианты, но опять – самый важный аспект, чтобы гарантировать мир в Украине, - это чтобы Россия прекратила свою агрессию в Украине. На этом сконцентрированы наши усилия", - отметила Саманта Пауэр.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля на заседании СНБО президент Петр Порошенко предложил обсудить вопрос приглашения в Украину миротворческой миссии ООН. Он отметил, что лучшим форматом для Украины будет базирование полицейской миссии Евросоюза, которая будет работать на основании решения Совета Безопасности ООН.