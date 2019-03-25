Блокирование Россией "нормандского формата" является вмешательством в выборы – Климкин

Глава МИД подчеркнул, что постоянные нарушения Россией режима прекращения огня на Донбассе являются преступлением.

Министр иностранных дел Павел Климкин называет блокирование Россией переговоров в «нормандском формате» вмешательством в выборы в Украине.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД сообщил на совместной пресс-конференции с министром иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург Жаном Ассельборном.

По словам Климкина, он подробно проинформировал своего люксембургского коллегу о текущей ситуации на оккупированном Донбассе.

"Когда не соблюдается 19-е перемирие - это не просто цинично, это действительно преступление. Это преступление против Украины, это преступление против украинцев, это преступление против международного права", - заявил он.

"Мы сегодня обсуждали, каким образом возобновить усилия на фоне того, что Россия заблокировала все усилия в контексте дальнейших контактов, в том числе и в «нормандском формате» накануне выборов, что, кстати, само по себе является вмешательством в выборы", - добавил Климкин.