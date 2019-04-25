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Порошенко уволил посла Украины в Молдове

21:35, 25 апреля 2019
Политика
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Президент уволил Ивана Гнатышина с должности посла Украины в Молдове / фото УНИАН

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Соответствующий указ №168 от 25 апреля 2019 года обнародован на сайте главы государства.

«Уволить Гнатышина Ивана Николаевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Молдова», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, 28 июля 2015 года президент Петр Порошенко назначил Гнатышина чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Молдова.

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Теги: #посол#Молдова#Петр Порошенко#президент Украины