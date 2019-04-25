Порошенко уволил посла Украины в Молдове

Иван Гнатышин был назначен послом Украины в Молдове 28 июля 2015 года.

Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Молдова Ивана Гнатышина. Читайте такжеПорошенко уволил посла Украины в четырех странах мира Соответствующий указ №168 от 25 апреля 2019 года обнародован на сайте главы государства. «Уволить Гнатышина Ивана Николаевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Молдова», - говорится в документе. Как сообщал УНИАН, 28 июля 2015 года президент Петр Порошенко назначил Гнатышина чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Молдова.

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