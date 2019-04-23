НФ будет защищать достижения Украины - Бурбак

Он отметил также, что 21 апреля Украина выбрала нового Президента: выборы прошли демократично, Президент должен четко придерживаться Конституции Украины.

За 5 лет Украина почувствовала положительные и небывалые преобразования – значительная часть этих достижений была инициирована и реализована коалиционными правительствами Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана и благодаря активной работе фракции "Народный фронт" в Верховной Раде.

Об этом заявил руководитель фракции НФ Максим Бурбак во время выступления с парламентской трибуны, передает пресс-служба партии.

"Безвиз, энергетическая независимость, защита украинского языка, противодействие российской пропаганде, санкции против России, макроэкономическая и финансовая стабильность, приоритетное финансирование украинского войска, реформа образования и МВД. Это те результаты, которыми всегда будет гордиться "Народный фронт", - подчеркнул Бурбак.

Он отметил также, что 21 апреля Украина выбрала нового Президента: выборы прошли демократично, Президент должен четко придерживаться Конституции Украины.

"Сфера ответственности Президента четко прописана в Конституции — безопасность, армия, защита прав и свобод, внешняя политика. И Президент обязан придерживаться Основного закона, где четко указано, что Украина направляется в НАТО и Европейский Союз. Такова воля украинского народа", - сказал руководитель фракции.

"Ключевая задача новоизбранного Президента - возвращение оккупированных территорий и защита Украины от российской вооруженной агрессии. Это самое сложное и одновременно самое важное задание. Подчеркиваю, что "Народный фронт" не допустит сомнительных сценариев и опасных договоренностей с грозным врагом Украины. "Народный фронт" будет стоять на страже от любых попыток реванша и капитуляции. Мы при любых обстоятельствах защитим все достижения Украины, которые дались украинскому народу ценой пота и крови", - заявил Максим Бурбак.

Он подчеркнул, что Президент, правительство и парламент должны работать вместе.

"Ожидаем услышать от нового Президента о запланированных шагах в первые 100 дней, в первый год и на весь срок. Теперь Украина как никогда нуждается в честности и реализме", - подчеркнул Максим Бурбак.

Руководитель фракции НФ также подчеркнул, что результатом парламентских выборов, которые состоятся осенью, - станет дальнейший путь Украины.

"От этих выборов будет зависеть, каким будет новое парламентское большинство, каким будет новое правительство и продолжим ли мы путь в НАТО и ЕС, будем ли мы и дальше укреплять свое государство", - резюмировал руководитель фракции "Народный фронт".