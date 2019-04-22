У Зеленского предлагают свой вариант развития украинского языка

Исходя из озвученной ранее позиции Зеленского, единственным государственным языком в Украине является украинский язык, говорят в штабе.

Спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что единственным государственным языком в Украине является украинский, но его развитие должно быть не методом кнута, а методом пряника.

Об этом он сказал на брифинге в понедельник, сообщает "Украинская правда".

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На вопрос, готова ли команда Зеленского политически поддержать закон о языке, который сейчас рассматривает Верховная Рада, Разумков ответил, что для начала парламент должен согласовать все поправки и принять документ.

"Исходя из озвученной ранее позиции Зеленского, единственным государственным языком в Украине является украинский язык", - сказал он.

"Развитие и поддержка государственного языка - это одна из ключевых прерогатив президента. Но методы должны быть стимулирующими, а не идти по методу кнута. Метод пряника дает больше эффективности, в этом вопросе в частности", - добавил представитель штаба Зеленского.

Ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который, по данным экзит-полов, одержал уверенную победу во втором туре, пообещал защищать украинский язык.