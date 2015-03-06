Порошенко заявил, что доволен работой нового генпрокурора

Как передает корреспондент УНИАН, это он сказал на встрече сегодня с активом Хмельницкой области.

«Мне нравится, что сегодня делает новый генпрокурор. Ведь место всем взяточникам и коррупционерам в тюрьме», - отметил глава государства.

Порошенко сказал, что вчера Верховная Рада лишила неприкосновенности трех судей, которые занималась преследованием «майдановцев» и осуществляли незаконное судопроизводство.

Глава государства выразил мнение, что это первый шаг (имея в виду снятие неприкосновенности с трех судей — УНИАН) к очищению судебной власти.

Читайте такжеШокин пообещал отчитаться о первом месяце на посту Генпрокурора

Как сообщал УНИАН, 4 марта Верховная Рада дала согласие на задержание и арест трех судей Печерского районного суда Киева - Сергея Вовка, Виктора Кицюка и Оксаны Царевич.

Судьи Царевич и Кицюк подозреваются в том, что приняли заведомо неправосудные решения по делам об административном правонарушении в отношении активистов Автомайдана и в других делах. Таким образом, по данным прокуратуры, они незаконно привлекли к административной ответственности несколько человек в январе прошлого года.

Судья Вовк подозревается в принятии заведомо неправосудного решения по гражданскому делу, которым лишил законного владельца его имущества. Его действия квалифицируются по ч.2 ст.375 УК Украины.