Уже купил билет: Саакашвили снова собрался в Украину

Саакашвили заявил, что уже подал ходатайство о снятии с него запрета на въезд в Украину.

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михеил Саакашвили призвал действующего президента Украина Петра Порошенко вернуть ему украинский паспорт и пустить в страну.

Об этом он сказал в прямом эфире после объявления данных экзит-полов по итогам второго тура президентских выборов.

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"У меня есть билет. Я уже обратился через своего юриста к главе СБУ Грицаку и председателя пограничных войск, чтобы снять запрет, который Порошенко незаконно ввел против меня, чтобы я смог прилететь в Украину и защитить свои права в суде", - сказал Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили обещал вернуться в Киев первого апреля, ведь был уверен, что действующий президент не пройдет во второй тур.