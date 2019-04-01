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Саакашвили увидел первые результаты голосования и решил отложить свое возвращение в Украину

03:42, 01 апреля 2019
Курьёзы
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Экс-глава Одесской ОГА ранее обещал это сделать уже 1 апреля / фото Алексей Гончаренко, Facebook

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Такое заявление он сделал по итогам обнародованных экзит-поллов и первых официальных результатов выборов президента Украины, которые состоялись 31 марта, передает ТСН.

Свое решение Саакашвили объяснил вероятным попаданием до второго тура голосования действующего президента Петра Порошенко. "Его твердое распоряжение - не впускать меня в Украину", - пояснил политик.

Как сообщал УНИАН, в марте Саакашвили пообещал вернуться в Украину на следующий день после выборов - 1 апреля. По его мнению, уже в первом туре Порошенко должен был бы потерять шансы на то, чтобы остаться на посту главы государства на второй срок. В ответ на заявление оппозиционера министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Саакашвили не смог бы даже сесть на самолет рейсом до Украины. 

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Теги: #Саакашвили