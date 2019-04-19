Генерал спрогнозировал, чего ждать от Путина после выборов в Украине

В случае избрания президентом Зеленского, Путин будет искать его слабые места, считает генерал.

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко спрогнозировал поведение Владимира Путина после выборов президента Украины.

Об этом он рассказал в интервью изданию «Апостроф».

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«Если останется действующий президент – то это сложный вопрос. Путин же сказал, что он не будет встречаться с президентом Порошенко. Но России так или иначе придется реагировать. Однако с форматом они еще окончательно не определились, потому что пока неясно, с кем придется говорить. То есть сложность заключается в том, что не способствует (встречи) его заявление относительно токсичности. Но если Порошенко переизберут, то придется, опять же, привлекать руководителей государств ЕС в нормандском формате, и, если удастся, то подключить будапештский формат», – считает Романенко.

При этом, он предполагает, что Россия может на такой формат не согласиться, ведь Путину не нужны в переговорах такие сильные игроки, как США и Великобритания на стороне Украины.

«Если президентом будет Зеленский, то надо будет определяться – что, когда, как, по каким вопросам и в каком формате это будет происходить. Зеленскому надо будет разобраться, готовиться и выходить на эти переговоры с соответствующей поддержкой. Ведь у Зеленского нет опыта ведения переговоров и поэтому на это требуется время. Что касается Путина, то он будет искать слабые места Зеленского, чтобы получить победу в интересах России», – прогнозирует генерал.