"Кратчайший путь до Киева": генерал оценил угрозу нападения России с территории Беларуси

ВС РФ усилили свою группировку за счет ввода дополнительных войск в Беларусь.

Благодаря введению дополнительных войск в Беларусь Россия сформировала еще одно направление, откуда возможна угроза для Украины.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.

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«В позапрошлом году РФ готовила 250-тысячную группировку войск и проводила обучение, а для начала широкомасштабной войны им нужно от 240 тысяч войск. В прошлом году они усилили свою группировку за счет заведения дополнительных войск в Беларусь. То есть появилось еще одно направление, откуда возможна угроза для Украины – это север», – отметил Романенко.

По его словам, в Беларуси россияне формируют общую систему ПВО, чтобы заводить туда более совершенную технику, расширять поле воздушной разведки, и тому подобное. А уже под видом ПВО они завели в Беларусь все, что им нужно. Потом российские войска частично вывели, но вооружение там осталось. Когда будет потребность, то россияне быстро нарастят свои войска, которые уже там присутствуют, утверждает генерал.

Он считает, Вооруженные силы Беларуси могут организовать коридор, через который будут проводить необходимые силы для нанесения удара по Украине. «Ведь именно с севера кратчайший путь до Киева. Понятно, что захват Киева – это тяжелая, но стратегически очень выгодная цель», – сказал Романенко.

«Какой момент может быть наиболее удачным для начала наступления? Это ситуация в Украине, которая может измениться за счет серьезной дестабилизации внутри страны. Они могут использовать то, что страна как бы разделена: придет один президент – будет недовольна половина, которая голосовала за другого; придет другой – будет часть недовольных граждан, что поддержала своего кандидата. Это может привести к беспорядкам, и здесь россияне могут вмешаться с лозунгами, что надо спасать русскоязычное население, и начнут заводить свои войска», – добавил генерал.