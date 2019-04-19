Парубий рассказал, когда ВР решит рассматривать закон об импичменте

По его словам, на сегодня зарегистрировано пять законопроектов об импичменте.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий прогнозирует, что на следующей неделе может быть определена вероятная дата рассмотрения в парламенте законопроекта об импичменте президенту.

Об этом спикер заявил в интервью телеканалу "Прямой".

"Очевидно, это решение мы будем принимать совместно (с руководителями депутатских фракций - ред.) на Согласительном совете (22 апреля - ред.). На этой неделе мы будем проговаривать, какие именно из тех предложенных - ред.) законопроектов, во-первых, являются готовыми, согласованные комитетом, и будем принимать решение. И в понедельник я смогу озвучить это решение на Согласительном совете или на брифинге после Согласительного совета", - сказал Парубий.

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По его словам, на сегодня зарегистрировано пять законопроектов об импичменте.

"Конечно, есть фракции, которые настаивают на том, чтобы это также было включено в пакет законопроектов (по реформированию ВР - ред.), поскольку это также предусматривает усиление контролирующей роли парламента и ответственности", - сказал Парубий.

Напомним, 8 апреля Президент Украины Петр Порошенко заявил, что закон об импичменте нужен и он готов к обсуждениям для выработки сбалансированного документа.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский в интервью РБК, опубликованном 18 апреля, заявил, что в случае победы на выборах планирует внести закон об импичменте.