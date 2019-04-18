Зеленский рассказал, чем будет отличаться от предшественников в случае победы на выборах

Кандидат в президенты сравнил систему власти в Украине с колодой карт, "где короли меняются с шестерками", и заявил о желании это изменить.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в эфире политического ток-шоу "Право на власть" рассказал о том, чем будет отличаться от предыдущих президентов в случае победы на выборах.

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Зеленский подчеркнул, что не планирует бежать из Украины, передает ТСН.

"Я хочу быть президентом достойной страны, я хочу быть человеком, которого не догонят после 5 лет, дай бог, нормального правления, нормальной команды, уважения ... Я не хочу, чтобы меня на улице догнал кто-то и сказал: "Ты такой же, как порох". Извините, это не фамилия, просто наболело очень", - сказал кандидат в президенты.

Он сравнил систему власти в Украине с колодой карт "где короли меняются с шестерками" и заявил о желании это изменить.

"9 млн украинцев выехали. Это какой-то позор, какой-то ужас, что мы потеряли самое ценное, что у нас есть – людей", – добавил Зеленский.

Также он подчеркнул, что хочет стать президентом только на один срок – 5 лет: "Поэтому мы хотим принять закон об импичменте".