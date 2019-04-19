"Не связано с выборами": эксперт объяснил стягивание войск РФ к границе с Украиной

Прямых разведывательных признаков подготовки к полномасштабной или открытой агрессии против Украины не зафиксировано, заверил военный эксперт.

Стягивая войска к украинской границе, Россия создает форпост для противостояния с НАТО. С выборами президента Украины это никоим образом не связано.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, передает «Обозреватель». Он прокомментировал информацию министра обороны Степана Полторака о том, что после первого тура президентских выборов РФ перебросила к границе еще одну батальйонно-тактическую группу (БТГ).

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"РФ формирует свой западный рубеж, как в период противостояния Советского Союза и НАТО. То есть они объявили себя правопреемниками, и теперь мы как передовой рубеж западного мира перед Российской Федерацией", - отметил Жданов.

По его мнению, наращивание российских войск на границе не связано с выборами в Украине.

"Я бы не связывал. Если мы посмотрим, то в течение всех 5 лет, особенно с 2015-го года, когда началась активная фаза формирования этой группы войск, то она идет примерно планомерно в рамках тех военных бюджетов, которые выделяет РФ", - пояснил эксперт.

"Прямых разведывательных признаков подготовки к полномасштабной или открытой агрессии против Украины не зафиксировано", - подчеркнул он.

Жданов напомнил, что в 2014 году РФ ввела свой военный контингент в Беларусь, и после учений в 2017 году там осталась еще одна российская дивизия.

"Сегодня группировка российских войск на территории Беларуси оценивается примерно в 18-20 тысяч человек. Они разбросаны по всем 7 полигонам Беларуси, и естественно они разбросаны вдоль южной границы Беларуси, то есть вдоль северной границы Украины. Но опять же, мы говорим о создании форпоста РФ для противостояния с НАТО ", - пояснил он.