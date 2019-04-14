Оснований для досрочного прекращения полномочий парламента нет - Порошенко

По словам действующего главы государства, украинский парламент сделал «огромные шаги» в реализации процесса реформ.

Кандидат в президенты, действующий глава государства Петр Порошенко заявляет об отсутствии конституционных оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил журналистам в одном из залов НСК «Олимпийский» в Киеве.

«Относительно досрочного прекращения полномочий парламента - я хочу отдельно подчеркнуть, что конституционных оснований для прекращения полномочий парламента не существует», - заявил он, добавив, что «если есть определенные теории заговора, то я в них не верю».

По словам Порошенко, безотносительно к его отношению к парламенту, «по состоянию на сегодняшний день Верховная Рада этого созыва сделала огромные шаги в поддержку предложений президента, в реализации процесса реформ».

Он выразил твердую убежденность в том, что реформирование страны продолжится и в дальнейшем.

«Есть ли риск того, чтобы любой новоизбранный президент распускал парламент, назначал депутатов ... Я считаю, что это - путь к тоталитаризму, ничего общего с демократией это не имеет», - подчеркнул Порошенко.