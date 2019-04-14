Вместо губернаторов будут префекты: Порошенко пообещал ликвидировать институт главы ОГА

По словам президента, этот процесс является продолжением реформы децентрализации - вместо губернаторов будут префекты с «большими и меньшими функциями».

Кандидат в президенты, действующий глава государства Петр Порошенко обещает после выборов в случае его переизбрания принятие парламентом изменений в Конституцию в части децентрализации и ликвидации института губернатора, вместо которого будет префект.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил журналистам в одном из залов НСК «Олимпийский» в Киеве.

Он отметил, что «сразу после президентских выборов я буду инициировать внесение изменений в Конституцию (в части децентрализации - УНИАН), где должности губернаторов будут ликвидированы».

По словам Порошенко, этот процесс является продолжением реформы децентрализации - вместо губернаторов будут префекты с «большими и меньшими функциями».

Президент пояснил, что «исполнительная власть передается громадам, а контрольные функции остаются у префекта».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 31 августа 2015 года приняла в первом чтении изменения в Конституцию относительно децентрализации.

Однако окончательное принятие было заблокировано в связи с наличием в соответствующем законопроекте об изменениях в Конституцию нормы об особенностях осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.