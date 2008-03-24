В ЦИК намекают, что для большинства Черновецкого еще не все потеряно

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей МАГЕРА не исключает, что решение Конституционного Суда относительно закона об императивном мандате может вернуть статус депутатов Киевсовета 15 депутатам, полномочия которых были досрочно прекращены съездом блока.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал в интервью журналистам после голосования в ЦИК относительно регистрации новых депутатов Киевсовета от БЮТ.

А.МАГЕРА подчеркнул, что решение Конституционного Суда может иметь чрезвычайно опасные последствия. Он заметил, что многие юристы будут говорить о том, что закон обратной силы не имеет, следовательно, в случае признания Конституционным Судом не соответствующим Основному закону, закона об императивном мандате, он утратит силу с момента обнародования решения Конституционного Суда.

В то же время А.МАГЕРА напомнил о том, что часть 2 ст.58 Конституции Украины предусматривает, что законы, другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица.

Таким образом, считает А.МАГЕРА, депутаты Киевсовета, полномочия которых были досрочно прекращены, могут возобновить свои полномочия.

«Собственно, досрочное прекращение полномочий депутата местного совета в случае его невхождения во фракцию или по другим основаниям – это является не чем иным, как вид конституционно-правовой ответственности», - сказал А.МАГЕРА. При этом он заметил, что это может привести к тому, что в Киевсовете вместо 120 депутатов будет 134.

Кроме того, А.МАГЕРА попросил не спекулировать на теме: состоятся или не состоятся досрочные выборы Киевского городского совета. Он подчеркнул, что ЦИК будет способствовать проведению честных и прозрачных выборов Киевского совета и он лично приложит для этого максимум усилий.

Также А.МАГЕРА отметил, что ситуация в ЦИК на сегодняшний день не является катастрофической. Он заметил, что всегда были рабочие моменты, когда возникали споры между членами ЦИК, но обычно они не выносились за стены комиссии.

По его убеждению, если в деятельность ЦИК не будут вмешиваться политические силы, то с ее работой все будет нормально.

Как сообщал УНИАН, 12 января в 2007 г. Верховная Рада Украины приняла закон об императивном мандате для депутатов Верховной Рады Крыма и местных советов, избранных по пропорциональной избирательной системе, которая предусматривает запрещение перехода между фракциями депутатов местных советов.

16 января в 2008 г. КС начал рассматривать дело о введении императивного мандата для депутатов местных советов и парламента Крыма. В КС поступили представления от 48 и 56 народных депутатов. Обе группы просят признать неконституционным досрочное прекращение полномочий депутатов местных советов по решению руководства политической партии или избирательного блока.

Сегодня, 24 марта, ЦИК зарегистрировал 14 депутатов Киевского городского совета от Блока Юлии Тимошенко вместо депутатов, полномочия которых были прекращены из-за перехода в другие фракции.