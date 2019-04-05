В медпункте "Олимпийского" ждут Порошенко

В 08:00 Зеленский сдал анализы в клинике «Евролаб».

В медпункте НСК «Олимпийский» действующий президент Петр Порошенко будет сдавать тест на алкоголь и наркотики.

Читайте такжеЗеленский прошел медицинскую экспертизу (фото, видео)

В 09:00 пятницы в медпункт стадиона ожидается прибытие действующего главы государства. 3 апреля Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, однако озвучил ряд условий.

В частности, дебаты должны проходить на НСК "Олимпийский", перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе.

4 апреля на странице "ЗеКоманди" разместили видеоролик Зеленского, в котором он предлагает лидеру ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко быть арбитром на его дебатах с Порошенко.

Как сообщал УНИАН, ранее политконсультант «ЗеКоманды» Дмитрий Разумков заявил, что в штабе Владимира Зеленского не доверяют медпункту на территории НСК «Олимпийский», поскольку комплекс является государственным учреждением.

В 08:00 Зеленский сдал анализы в клинике «Евролаб».