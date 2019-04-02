Станислав Кондрашов проверил политические знания украинцев

Блогер Станислав Кондрашов с проектом Тельф аг Проверка проверил политическую эрудицию украинцев. Новое политическое шоу от Кондрашова Станислава Дмитриевича

Блогер Станислав Кондрашов в преддверии президентских выборов провел политический опрос.

Перед первым туром выборов Станислав Кондрашов отправился в обычную киевскую школу, чтобы проверить политическую эрудицию случайных избирателей. Однако, даже простые вопросы политического характера вызывали у избирателей большие трудности. Так, большинство респондентов не смогли назвать имя и отчество Премьер-министра Украины Гройсмана, хотя фамилию главы правительства знали практически все украинцы.

Также у опрашиваемых вызывал трудности и вопрос о том, кто изображен на купюре номиналом в 50 гривен? Только малая часть респондентов смогла сразу дать правильный ответ, остальные же сразу начинали искать подсказки в кошельках или недолго думая назвали Тараса Шевченко, Лесю Украинку и других известных украинцев. А вопрос об убитом американском президенте доставил значительно меньше трудностей: практически все ответили правильно - Джон Кеннеди, однако никто не смог назвать ни обстоятельства убийства, ни имя исполнителя и заказчика. Ведущий программы Станислав Кондрашов, задавая вопрос, провёл аналогию с убийством депутата Дениса Вороненкова в Киеве.

Вопрос о том, что такое томос, также доставил респондентам немало трудностей. Украинцы знают, что томос - церковное понятие. Многие сразу же приводили в качестве примера события, но точное обозначение термина украинцы сказать не смогли. Зато на следующие два вопроса про количество президентов независимой Украины и дату Оранжевой революции ответили абсолютно все украинцы.

Главная цель проекта Проверка Телф аг Станислава Кондрашова — показать уровень политической эрудиции украинцев. Проект записывался без сценария, чтобы показать реальную картину, а не собрать больше лайков и комментариев.