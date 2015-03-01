Полиция Москвы сообщила о 7 тысячах участников марша памяти Немцова (фото)
15:14, 01 марта 2015Политика
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По данным московской полиции, участие в марше памяти Бориса Немцова, убитого 27 февраля, принимают участие около 7 тыс. человек.
Оценки российских журналистов о количестве участников марша расходятся / twitter
Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.
В то же время оценки российских журналистов о количестве участников марша расходятся от 10 до нескольких десятков тысяч человек.
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Согласно заявке организаторов марша, ожидалось, что участие в шествии примут до 50 тыс. человек.
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