Полиция Москвы сообщила о 7 тысячах участников марша памяти Немцова (фото)

Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

В то же время оценки российских журналистов о количестве участников марша расходятся от 10 до нескольких десятков тысяч человек.

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Согласно заявке организаторов марша, ожидалось, что участие в шествии примут до 50 тыс. человек.