Прибыль Порошенко, в сравнении с 2017 годом, выросла почти в 100 раз - декларация

1,56 миллиарда прибыли и полмиллиона за коммуналку — Порошенко подал декларацию за 2018 год.

Доход Президента Украины Петра Порошенко, по сравнению с 2017 годом, вырос чуть ли не в 100 раз. Гарант Конституции задекларировал 1,56 миллиардов гривень доходов. На рекламу он потратил 122 миллиона, а за комуслуги заплатил 481 тысяч гривень.

Об этом свидетельствует его декларация за 2018 год, пишет "Чесно".

В 2018 году Петр Порошенко внес в декларацию 1,56 миллиарда доходов, недвижимости и земельных участков на 77,4 миллиона и свыше 100 компаний в собственности.

По данным Администрации Президента, в прошлом году он задекларировал 16,3 миллиона гривень доходов. Таким образом, доход Порошенко вырос почти в 100 раз.

Наличные Гарант Конституции хранит в долларах, евро, гривнях и фунтах стерлингах. Долларов у него - почти миллион, евро - 11,4 тысячи, а гривень - 10,56 миллионов. Фунтами Порошенко держит 8 тысяч.

Из предметов роскоши Порошенко задекларировал часы от Stefano Riccі и ювелирные изделия.

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Жена президента Марина Порошенко задекларировала одежду от торговых марок Rinoi, Simonetta Revizza, Fendi, сумочки от Dior и Chanel и черную шубу из стриженой норки.

У Порошенко есть два автомобиля Mercedes-benz Vito 116 за 441 тысячу гривень и Jaguar XF 4/2 Lv8 за 455 тысяч гривень.

Порошенко с семьей владеет 5-ю коллекциями картин, драгоценными мебелью и светильниками.

По декларации, в 2018 году Порошенко потратил 328,6 миллиона гривень. Из них 130 миллионов ушло на покупку ценных бумаг. Еще 122,9 миллиона президент отдал на рекламу. Налогов заплатил на 39,8 миллиона гривен, а за комуслуги еще 481,2 тысячи гривень.

Последний раз сообщения об изменениях в имущественном состоянии за 2019 год Порошенко вносил 22 марта. В тот день он сообщил о существенных изменениях в доходах.

Тогда Петр Порошенко получил дивиденды от собственной компании "ЗНКИФ "Прайм Эссетс Кэпитал" на сумму 38,5 миллиона гривень.

Именно Порошенко установил рекорд и потратил больше всего в истории на президентские выборы в гривневом эквиваленте. До этого в Администрации Президента сообщали, что он из собственного кармана оплатил рекламу на ТВ, когда транслировали ролики “в поддержку автокефалии”. Эти расходы пообещали отразить в декларации за 2018 год.