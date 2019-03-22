В США обеспокоены несправедливым осуждением в России политзаключенного Павла Гриба

Американские дипломаты обеспокоены тяжелым состоянием здоровья украинского политзаключенного.

В Соединенных Штатах Америки заявляют, что обеспокоены решением российского суда приговорить к шести годам лишения свободы украинского политзаключенного Павла Гриба.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в микроблоге Twitter.

"Мы глубоко обеспокоены сегодняшним приговором суда РФ, которым Павел Гриб несправедливо приговорен к 6 годам заключения. Мы также обеспокоены тяжелым состоянием его здоровья", - говорится в сообщении.

"Мы призываем Россию немедленно освободить всех политических заключенных, уважать суверенитет Украины и права ее граждан, а также прекратить безосновательные политические преследования украинцев", - заявили американские дипломаты.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 марта, Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к шести годам колонии общего режима гражданина Украины Павла Гриба за якобы "содействие терроризму". После приговора Гриб объявил голодовку. Парень требует допустить к нему врачей и уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. В МИД Украины заявили, что Гриб может не выдержать этапирования из следственного изолятора в колонию общего режима. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал международное сообщество оказывать давление на РФ для освобождения Гриба.

О задержании Гриба заявил 28 августа 2017 года его отец Игорь Гриб, в то время член общественного совета Госпогранслужбы Украины.

По словам отца, 24 августа 19-летний юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с Татьяной Ершовой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России. Позже стало известно, что украинца удерживают в СИЗО в Краснодаре. Российские следователи обвиняли его в якобы подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России отказываются разрешить украинским врачам провести осмотр Павла в СИЗО.

29 января 2019 года Денисова заявила, что Гриб находится на грани жизни и смерти и нуждается в срочной операции на сердце.