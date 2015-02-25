В Донецке канал 1+1 заменили поддельным вещанием

В занятом боевиками Донецке вещание телеканала 1+1 заменили фальшивым каналом с логотипом оригинального украинского канала.

Об этом пишет в статье на сайте The Blaze Пол Грегори специалист по России, Советскому Союзу и Украине, почетный профессор в университете Хьюстона. Он рассказал, что вместо обычной эфирной сетки 1+1 здесь, на канале «Потемкин 1+1»показывают комедии, старые программы и развлекательные передачи, тем самым пытаясь убедить жителей Донецка в том, что Киеву якобы все равно, что происходит на Донбассе.

Правда, иногда боевики включают вещание из Киева, например, когда в Киеве почтили память Небесной Сотни, по словам Пола Грегори, боевики хотели показать, что в Киеве чтят 100 человек, погибших на Майдане, но, мол, украинским властям все равно, сколько людей погибло на Донбассе.

Напомним, ранее Украинская служба BBC сообщала, что на Донбассе вещание украинских каналов было заменено на российские и региональные каналы.