В Киеве более тысячи человек принимают участие в акции «Нацкорпуса» против хищений в оборонном комплексе (фото, видео)

Участники акции вышли на проезжую часть Крещатика и перекрыли движение транспорта.

В центре Киева более тысячи человек принимают участие в акции, организованной партией «Национальный корпус» под названием «#СвинарчуківПорошенка – за ґрати!».

Читайте такжеВ центр Киева стянули полицию из-за акции "Нацкорпуса", правительственный квартал перекрыт (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, активисты начали массовое мероприятие на Майдане Незалежности, где на торговом центре вывесили огромный баннер с надписью: «#СвинарчуківПорошенка – за ґрати!».

Участники акции вышли на проезжую часть Крещатика и перекрыли движение транспорта. Они заявили, что у них есть много вопросов к президенту Петру Порошенко по фактам хищений в оборонной отрасли и планируют идти к Администрации президента.

Активисты требуют взять под стражу и арестовать счета и имущество бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, других участников схемы хищений в ОПК - его сына Игоря Гладковского, лиц, фигурировавших в расследовании Bihus.Info, - Виталия Жукова, Андрея Рогозу, руководство ГК «Укроборонпром», а также директоров всех государственных предприятий, которые были участниками схемы.

Также они требуют назначить всем виновным в хищении оборонного бюджета максимальные сроки лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, несколько участников акции держат баннер с лозунгом: "Припиніть торгівлю на крові - звільніть полонених".

Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В расследовании утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с чиновниками оборонпрома. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали любым стандартам качества, были завышены в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн. Олега Гладковского журналисты называют другом президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

26 февраля президент отстранил Гладковского-старшего от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования, а 4 марта подписал указ об освобождении от должности.

Сам Гладковский заявил, что его сын стал заложником "грязной работы и грязных дел" и судится с журналистов-расследователей.

САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных журналистами фактов о миллионных махинациях в оборонной сфере.

4 марта проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал новую часть расследования закупок комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома", согласно которому действующий руководитель госконцерна Павел Букин и бывший первый заместитель секретаря СНБО Гладковский якобы получали "откаты" за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.