Климкин прокомментировал введение санкций против РФ

Глава МИД Павел Климкин заявил, что залогом эффективности санкций против России является единство и солидарность украинских партнеров.

Сегодня цивилизованный мир снова подтвердил, что агрессия России против Украины и нарушение международного права не останутся незамеченными. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.

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Он прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о единстве США, Евросоюза и Канады во введении санкций против РФ в ответ на захват украинских моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

"Залогом эффективности санкций против РФ является солидарность и единство наших друзей и партнеров", - заявил Климкин.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских Военно-морских сил "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море.

Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву.