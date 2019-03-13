"Матиос грузит лично": Луценко сообщил о передаче в суд 1100 томов дела так называемых «вертолетных налоговиков»

По словам генпрокурора, Матиос лично грузит тома для перевозки в Печерский райсуд Киева.

Сегодня прокуратура передает в суд 1100 томов дела так называемых «вертолетных налоговиков».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию сведений относительно фактов хищений в Вооруженных Силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 год.

На вопросы народных депутатов, почему главный военный прокурор Анатолий Матиос не явился на заседание ВСК, Луценко ответил: «Где Матиос? На работе. Докладываю, что сегодня мы передаем в суд 1100 томов дела так называемых «вертолетных налоговиков».

Луценко добавил, что расследование касается более чем 50 руководителей налоговой системы времен экс-президента Виктора Януковича, и «1100 томами даказываются хищения в сумме 104 миллиарда гривен».

«Мы свою работу сделали, и Матиос сейчас грузит тома в Печерский суд», - подчеркнул Луценко.

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На замечание «Лично?», Генпрокурор ответил: «Лично» и добавил, что даже может предоставить фотографию.

Луценко сказал, что те, «кому смешно» (в ВСК после его ответа звучал смех), должны извиниться, что говорили, что это дело «забросили».

Генпрокурор подчеркнул, что «за 9 месяцев следствие вышло на результат». «И сегодня вместе с министром внутренних дел Аваковым и его подчиненными 500 работниками УЗЭ (Управление защиты экономики - УНИАН) военные прокуроры приступают к выполнению своих полномочий - поддержке публичного обвинения в судах по этому делу», - заявил он.

Луценко добавил, что, по его убеждению, это «объективная причина отсутствия Матиоса».

Как сообщал УНИАН, 24 мая 2017 года правоохранители провели масштабную спецоперацию по задержанию налоговиков времен президентства Виктора Януковича.

Спецоперация проходила в рамках расследования преступлений, совершенных бывшими руководителями и их заместителями областных управлений тогдашнего Министерства доходов и сборов, государственных налоговых администраций, причастных к организации и функционированию так называемых «налоговых площадок».

В рамках спецоперации было проведено около 500 обысков одновременно в 15 областях Украины, задерживали как тогдашних налоговиков, так и времен Януковича. Задержанных доставляли в Киев на вертолетах для избрания меры пресечения. Спецоперацию назвали делом «налоговиков Клименко» (по имени министра доходов и сборов времен Януковича Александра Клименко) или «вертолетные налоговики». Как сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, день операции по задержанию обошелся в 330 тысяч гривен. Во время обысков изъяли много наличности, золота.

4 февраля генеральный прокурор Юрий Луценко отметил в комментарии журналистам, что до конца февраля в суд будет передано дело «вертолетных налоговиков».

«До конца февраля мы передадим в суд дело по 27 руководителям областных налоговых, так называемым «вертолетным налоговикам», - сообщил Луценко.