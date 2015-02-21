Советник президента: государство должно делать ставку на кибервооружения

Украина должна развивать силы для борьбы с Россией в киберпространстве, делая ставку на кибервооружения, написал советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований при президенте Украины, академик НАН Украины Владимир Горбулин в своей статье на ZN.UA.

По его мнению, в сложившейся ситуации, когда Украина оказалась слабее своего противника в плане традиционных вооружений, она должна искать «асимметричные ответы, направленные на истощение противника».

«Уже сегодня у нас есть примеры использования агрессором киберпространства (телекоммуникационной составляющей) в деструктивных целях против Украины. Пока что это ограничивается кибершпионскими акциями или DDos-атаками. Однако есть ли уверенность в том, что кибератаки не станут более серьезными и не будут направлены на объекты критической инфраструктуры, представляя реальную угрозу жизни и здоровью значительного количества украинских граждан?», - отметил Горбулин.

Он подчеркнул, что украинские структуры безопасности и эксперты прогнозируют возможность роста количества и качества кибератак против Украины в этом году. При этом, он считает, что украинские власти в этом вопросе должны перейти от «теории к практике» и не сосредотачиваться исключительно на обороне.

«Имея один из лучших в мире человеческих потенциалов, специалистов по ІТ, способность работать быстро и эффективно, высокую мотивацию к противостоянию внешней агрессии, государство должно делать ставку не только на оборонительные технологии, но и на наступательные, в том числе — на кибервооружения», - подчеркнул советник главы государства, добавив, что развитие Украиной кибервооружений будет держать противника в напряжении и заставит тратить усилия на защиту.

«Это предложение, очевидно, противоречит всем миротворческим мерам, осуществляемым на глобальном уровне, по демилитаризации киберпространства, однако мы не можем больше делать вид, что не замечаем реальности в этой сфере, заменяя ее неэффективными разговорами», - добавил эксперт.