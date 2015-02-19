Портнов заявляет, что ГПУ проверяет всю его деятельность за 17 лет

20:53, 19 февраля 2015
Политика
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Андрей Портнов заявляет, что по требованию Генеральной прокуратуры Украины Государственная инспекция труда провела комплексное расследование его деятельности за последние 17 лет.

УНИАН

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

"По требованию Генеральной прокуратуры Украины Государственная инспекция труда провела комплексное расследование моей деятельности за последние 17 лет", написал Портнов.

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"Новые сенсационные подробности самого сложного и запутанного уголовного дела. (...) Государством установлено, что приходя и уходя с работы, я не отмечался в журнале учета рабочего времени", - иронически отмечает он.

Допис by Андрей Портнов.

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