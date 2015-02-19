В МИД Украины выступили против участия россиян в числе миротворцев на Донбассе

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Греции Никосом Котзиасом, передает корреспондент УНИАН.

“Мы имеем видение мандата этой миссии, но отдельно очень четко хочу отметить, что российские представители как страны агрессора в этой миссии не должны принимать участия, поскольку это вопрос не только доверия к миссии и эффективности миссии, но и в целом вопрос принципов ценностей и соблюдения международного права”, - сказал Климкин.

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Как сообщал УНИАН, 18 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины решил обратиться в ООН и ЕС с просьбой о развертывании в Украине операций по поддержанию мира. По мнению членов СНБО, миротворческая миссия ООН должна быть размещена вдоль линии разграничения на Донбассе и неконтролируемых участков государственной границы с РФ.