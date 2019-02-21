Лавров поднял истерику из-за закрепления в Конституции Украины курса на ЕС и НАТО
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет, что закрепление в Конституции Украины курса страны на Евросоюз и НАТО направлено на уничтожение Минских договоренностей.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Лавров сказал на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса.
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"То, что сейчас с такой гордостью и помпой президент Порошенко подписал закон, обязывающий Украину вступать в НАТО, меня повергло в еще большие сомнения – хочет ли он выполнять Минские договоренности", - сказал Лавров.
Он утверждает, что от Донбасса Украина требует "воссоединиться не на основе Минских соглашений, а на основе Конституции, которая теперь "требует вступать в НАТО".
"Эта провокация направлена на прямое уничтожение Минских договоренностей", - сказал Лавров.
По его словам, Франция и Германия должны обратить внимание на это и предъявить "эти закономерные и очевидные претензии украинскому руководству".
"Видимо, придется это уже делать после выборов (президента), а потом будут парламентские выборы", - отметил Лавров.
Как сообщал УНИАН, 7 февраля Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО (№ 9037).
19 февраля закон подписал в Верховной Раде президент Петр Порошенко.
20 февраля закон был опубликован в газете «Голос Украины», а сегодня, 21 февраля, он вступил в силу.