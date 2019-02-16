"Азов" сотрудничает с экстремистами из США - Bellingcat
Расследователи Bellingcat рассказывают, что представители "Азова" систематически сотрудничают с американскими праворадикальными экстремистами для продвижения собственной международной программы.
Об этом говорится в новой публикации Bellingcat, передает Украинская правда.
"Международный секретарь Национального корпуса, ответственный за глобальную стратегию "Азова", сказал Bellingcat, что движение искало "всех потенциальных сторонников" и "потенциальных лоббистов" в США, и надеялось" наладить контакты с американскими военными", - отмечают журналисты.
В публикации Bellingcat описывает контакты представителей "Азова" с зарубежными, в частности американскими представителями праворадикальных организаций. Среди них - покойный Андрей Онещук. Он был членом насильственной американской неонацистской организации Atomwaffen Division.
"В подкасте "Азова" Онещук обсуждал вопросы, с которыми сталкиваются американцы, которые хотели присоединиться к Азову, и выразил заинтересованность в том, как привлечь молодежь к национализму в Америке. Ему рекомендовали попробовать присоединиться к "Азову", - отмечает Bellingcat.
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Кроме того, по информации журналистов, осенью 2018 года "Национальный корпус" поддержал усилия гражданина Норвегии и национал социалистического революционера Иоахима Фурхольма по привлечению американских националистов в Украину, чтобы они участвовали в войне на Донбассе.
"Эти усилия специально предусматривали участие в украинской войне против российской агрессии как возможность для американских правых получить боевой и другой практический опыт, который будет использован позже в США после возвращения домой. Фурхольм также выступил на политическом митинге, организованном Национальным корпусом перед парламентом Украины в сентябре 2018 года", - пишут журналисты.
Также в Bellingcat заявляют, что имеют доказательства того, что Национальный корпус контактирует с вероятными бывшими членами вооруженных сил США, которые сейчас находятся в Украине.
"В звуковых утверждениях, найденных Bellingcat, эта повестка дня (о сотрудничестве с иностранцами - УП) обобщена международным секретарем политического крыла "Азова" Национального корпуса, как "мировая консервативная революция", направленная на "защиту белой расы", - заключают журналисты.