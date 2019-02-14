"Идите отсюда, до свидания!": украинскую журналистку выгнали из студии росТВ (видео)

Ведущий пропагандистской передачи попросил Соколовскую покинуть студию.

Украинскую журналистку Янину Соколовскую выгнали из студии пропагандистской передачи на канале "Россия-1"после того, как она обвинила Кремль в организации поджога Дома профсоюзов в Одессе.

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"Смиритесь с фактами! По данным следствия, в Одессу зашел российский спецназ из Приднестровья", - заявила Соколовская в эфире программы. Видеоролик опубликован на YouTube.

Ведущий пропагандистской передачи Сергей Михеев попросил Соколовскую покинуть студию после ее слов о событиях в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года.

Затем, после слов украинской журналистки "Да удаляйте, ради Бога", ведущий ответил: "Идите отсюда, до свидания!". После этого Соколовская покинула студию.

Напомним, кровавые события 2 мая 2014 года начались, когда пророссийские активисты напали на футбольных ультрас "Черноморца" и харьковского "Металлиста" возле Греческой площади. Впоследствии после многочисленных стычек в этот же день в городском доме профсоюзов вспыхнул пожар, в котором погибли 48 человек.