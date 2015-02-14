Канада будет предоставлять Украине данные со своих спутников - министр обороны
Правительство Канады готовит очередной пакет финансовой помощи для Украины, а также будет предоставлять ее вооруженным силам изображения со своих военных спутников для обнаружения позиций боевиков.
Об этом в субботу в интервью телеканалу CBC заявил новый министр обороны страны Джейсон Кенни, пишет российское агентство ТАСС.
По его словам, премьер-министр Канады Стивен Харпер уже обещал украинскому президенту Петру Порошенко финансовую поддержку и "надеюсь, мы ее продолжим оказывать".
Читайте такжеКанада готова поставлять Украине оружие в случае невыполнения минских договоренностей"Кроме того, вскоре мы будем направлять в Украину изображения с наших спутников. Это была самая главная просьба Порошенко во время его визита в Оттаву в сентябре прошлого года", - цитирует канадского министра ТАСС.
Канада уже выделила Украине кредит на сумму 320 млн долл, а также поставляет в ее армию нелетальное вооружение, обмундирование, приборы ночного видения, бронежилеты и другое снаряжение.
Джейсон Кенни был назначен на должность министра обороны Канады 9 февраля.