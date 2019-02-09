Яценюк поручал проверить использование средств на строительство границы еще в 2016 году – документ

Пресс-секретарь Арсения Яценюка опубликовала ответ на журналистский запрос одного из телеканалов, в котором, в частности, говорится, что на темпы обустройства границы повлияло снижение объемов финансирования.

Экс-премьер-министр Арсений Яценюк еще 4 марта 2016 года дал поручение проверить использование средств, выделенных на обустройство украинско-российской государственной границы.

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Соответствующий документ опубликовала на своей странице в Facebook пресс-секретарь политика Ольга Лаппо.

Такое поручение было дано Министерству внутренних дел и Госпогранслужбе, ГФС и Государственной аудиторской службе.

Пресс-секретарь Арсения Яценюка опубликовала ответ на журналистский запрос одного из телеканалов, в котором, в частности, говорится, что на темпы обустройства границы повлияло снижение объемов финансирования, которое состоялось после отставки экс-премьера, и больше всего - «политизация этого важнейшего для безопасности проекта – с целью дискредитации правительства Арсения Яценюка, лично тогдашнего премьера и самой идеи возведения государственной границы со страной-агрессором».

«Если бы не эти два фактора - уже в 2018 году мы впервые в истории имели бы обустроенную границу с РФ», - написала Ольга Лаппо.

Напомним, о начале проекта обустройства украинско-российской границы бывший премьер-министр Арсений Яценюк в сентябре 2014 года. План работ был одобрен в мае 2015-го. Проект был удешевлен в четыре раза по сравнению с первоначальными расчетами. Он предусматривает сооружение «интеллектуальной границы» - системы охраны государственной границы, состоящей из комплексов видеонаблюдения и контроля, сплошного противотранспортного рва, контрольно-следовой полосы, невзрывчатых инженерных заграждений и передвижных боевых модулей, которые позволяют создать сплошную зону наблюдения вдоль всей границы, а также является составной частью системы огневого поражения. Технические средства, составляют основу системы, связанные в единый комплекс, управляются из единого центра и дают возможность отслеживать обстановку дистанционно, в режиме реального времени, распознавать угрозы и идентифицировать цели, а также управлять силами реагирования.

По информации Госпогранслужбы, проект обустройства границы реализован уже на 30%. Работы на участке Харьковской области практически завершены, там уровень контроля над границей составляет практически 100%.