"Это решение открывает ящик Пандоры": Климкин прокомментировал отстранение Супрун

Ранее Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск народного депутата от Радикальной партии Мосийчука и запретил Супрун осуществлять полномочия и.о. министра здравоохранения.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что Украина должна учитывать потребности государства и не закрываться от мира в связи с наличием у Ульяны Супрун, которой суд запретил осуществлять полномочия и.о. министра здравоохранения, одновременно украинского и американского гражданства.

Об этом руководитель МИД сообщил в Facebook.

«Что касается решения по Ульяне Супрун, думаю, всем нам и так всё понятно. Можно и нужно дискутировать о содержании и скорости реформы, но кто еще наивно надеется, что украинская система здравоохранения в нынешнем её состоянии способна лечить и спасать всех украинцев хотя бы по каким-то минимальным по-человечески приемлемым стандартам, ну, как говорится, кто вам лекарь», - написал Климкин.

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«О гражданства Ульяна Супрун - это еще один яркий пример того, о чем я говорил 150 раз: нам нужно учитывать объективные потребности государства и вернуться к реальности лицом, а не... закрываться от мира», - подчеркнул руководитель МИД.

«А еще меня волнует несколько другое. Вы же понимаете, что это решение в нашем не основывающемся на прецедентах праве открывает ящик Пандоры. Представьте, что сейчас начнется, если мы будем анализировать шаги и решения всех исполняющих обязанности? Так можно далеко зайти. Но, собственно, такими темпами мы туда дойдем достаточно быстро», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 февраля, Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука и запретил Супрун осуществлять полномочия исполняющего обязанности министра здравоохранения.

В то же время суд не запретил ей осуществлять полномочия, которые были делегированы как заместителю министра.

Также суд учел доводы о том, что у Супрун два гражданства - украинское и американское.

В Минздраве заявили, что консультируются с юристами в связи с появлением информации о судебном запрете Супрун выполнять полномочия и.о. министра.

Супрун исполняет обязанности министра здравоохранения с 1 августа 2016 года.