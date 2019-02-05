Дело Гандзюк: в Киеве возле офиса "Батькивщины" возник конфликт между депутатами и активистами

Митинг возле офиса "Батькивщины" активисты проводили, чтобы узнать, будет ли партия инициировать снятие председателя Херсонского областного совета с занимаемой им должности.

В Киеве на улице Туровской, 13, возле офиса партии "Батькивщина" возник спор между народными депутатами и активистами - участниками акции, организованной в связи с расследованием дела об убийстве Екатерины Гандзюк.

Как передает корреспондент УНИАН, активисты держали большой баннер с именем председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, который является представителем партии "Батькивщина".

По словам активистов, Мангер является одним из подозреваемых в заказе убийства Гандзюк. Они отмечают, что у Гандзюк был конфликт с Мангером. Ранее Гадзюк вышла из партии "Батькивщина" из-за того, что Мангер стал председателем облсовета.

Участники собрания отметили, что, в случае доказательства вины, такие лица как Мангер должны оказаться на скамье подсудимых.

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Митинг возле офиса "Батькивщины" активисты проводили, чтобы узнать, будет ли партия инициировать снятие Мангера с занимаемой им должности в облсовете.

Также активисты требовали от лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко инициировать исключение Мангера из рядов партии.

К активистам вышли народные депутаты Иван Крулько, Алена Шкрум и Игорь Луценко.

Крулько зачитал решение президиума политического совета партии "Батькивщина" в ответ на заявление от 31 января самого Мангера о "приостановке членства в партии", которым было обязано бюро Херсонской областной организации партии снять Мангера с учета членов партии.

Такая формулировка не понравилось активистам, поскольку, по их словам, четко не указано о том, что Мангер уже исключен из членов партии. Из-за этого возник спор между активистами и народными депутатами.

Крулько также сказал, что нет доказательств виновности Мангера, но если его вина будет доказана, то партия поддерживает, чтобы тот предстал перед судом и понес ответственность.

Нардеп добавил, что руководящий орган партии будет рекомендовать депутатам "Батькивщины" в областном совете проголосовать за снятие Мангера с должности.

Активистов не устроил такой ответ, и они возмутились, что партия не может немедленно начать рассмотрение этого вопроса на заседании облсовета.

Во время акции активисты, как и у Администрации президента, также жгли файеры.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 февраля, около 100 человек, среди которых друзья и родственники убитой Гандзюк, провели пикет на пересечении улиц Банковая и Институтская с требованием к президенту Украины Петру Порошенко уволить должностных лиц, подозреваемых в заказе убийства активистки.

На баннерах были указаны имена председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука, перечеркнутые красной линией. По словам активистов, эти люди занимают должности в Херсонской областной администрации и являются представителями партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность". Еще активисты называют имя председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, который является представителем партии "Батькивщина".