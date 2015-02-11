Frankfurter Allgemeine: Хорошие копы, плохие копы?

Об этом сообщается в статье Бертольда Колера «Хорошие копы, плохие копы?», опубликованной на сайте немецкой газеты Frankfurter Allgemeine.

Если бы кризис в Украине был плодом воображения автора детективов, то мы бы знали в какой роли федеральный канцлер и президент Франции едут в среду в Минск: в роли «хороших полицейских», которые последними хорошими уговорами хотят заставить Путина пойти на уступки – но также и указать на то, что его уже ждет «плохой полицейский», который настроен совершенно по-другому. Эта роль отведена Обаме, вместе с гораздо более убедительным исполнителем роли второго плана Джоном Маккейном. Револьвером, который оба американца положат на стол, станут поставки оружия в Украину.

Но так просто в политике ничего не происходит. Ангела Меркель – не наивный ангел мира, Обама – не подстрекатель войны, Маккейн не закрывает глаза на соотношение сил. А Путин не глуп.

«Доминирование» Путина в вопросе эскалации

Президент России знает, что Европа и Америка боятся эскалации этого конфликта гораздо больше, чем он сам. Путин мог бы расширить войну в любое время и сохранить преимущество на каждом уровне военного противостояния. Этой способностью он успешно отпугнул Запад даже от мыслей о военных действиях. Это и есть «доминирование в вопросе эскалации». Путин применяет ее при каждой возможности, что не упрощает переговоры с ним.

Все обоснования того, почему использование военных средств (даже для отпугивания) бесполезно, и даже крайне опасно, заканчиваются указанием на российский статус ядерного государства. Это означает: Считается возможным, что Путин сможет усугубить конфликт до грани ядерного противостояния.

Поэтому Меркель, девизом которой можно назвать «Respice finem» (Помните о конце), избегает поставок оружия в Киев, которые могли бы впутать Запад в опосредованную войну. Она и дальше рассчитывает, образумить Путина смесью санкций и обещаний (зона свободной торговли). У серьезной санкционной политики в запасе еще много возможностей. В экономической сфере ЕС явно превосходит Россию.

Но даже прекращение платежного оборота в краткосрочной перспективе не остановит танки Путина. Восток для Киева практически потерян, даже если пока еще не было такого шоу с присоединением, как в Крыму. Поставки оружия здесь ничего не изменят. Путин в очередной раз застал Запад врасплох. При определении демаркационной линии ему сейчас, видимо, важен каждый квадратный километр. В то время как Обама все еще взвешивает варианты, российский маршал ведет свои войска вперед под широкой завесой пропаганды. Если Запад останется при мнении, что конфликт «нельзя решить военным путем», Кремль может в случае войны привести своих «сепаратистов» в Киев.

Убеждение Путина в том, что конфликты по его инициативе вполне можно решить военным путем, вынуждает Запад не только заняться вопросом, нужно ли и когда поставлять оружие для самозащиты подвергшемуся нападению государству, чью территориальную целостность гарантировали также и западные державы. В этом противостоянии скрыта стратегическая задача, решение которой имеет первостепенное значение для безопасности и стабильности в Европе: Как оградить агрессивное и экспансивное государство, которое пренебрегает фундаментальными принципами европейского мирного строя, применяет военные средства для реализации своих интересов, и при этом проводит политику «балансирования на грани войны», которая может привести континент к угрозе большой войны?

Нужна убедительная стратегия сдерживания

Ответ неприятный, но неизбежный: с помощью политики сдерживания, вплоть до самого высокого уровня. Решился бы Путин захватить Крым, если бы у Украины все еще было ядерное оружие? Ее судьба – не поощрять ядерные державы мира сдавать на металлолом свои ядерные боеголовки - и не сокращать количество претендентов на статус ядерного государства. После триумфа Владимира Путина в Украине, который показал слабость Запада, НАТО также должно работать над надежностью своей стратегии сдерживания. Альянс должен ясно дать понять Кремлю, что в случае нарушения территории союза он получит военный ответ – и Запад будет готов к серьезной эскалации, в худшем случае, даже быстрее, чем россияне.

О таких сценариях на Западе, разумеется, никто не хочет говорить открыто, потому что это противоречит действующей догме деэскалации. Россиян гораздо меньше мучают угрызения совести. Но в то же время в речах западных политиков можно найти подтверждения того, что они готовятся к долгому ледниковому периоду с Россией, который во многом похож на холодную войну. Таким доказательством было сравнение Меркель кризиса в Украине с разделением Германии. Встреча в Минске не противоречит такому мнению. Поскольку даже в самые мрачные времена конфликта между Востоком и Западом НАТО делало ставку не только на политику сдерживания, но и на предложения по ослаблению напряженности.