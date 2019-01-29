У Лаврова прокомментировали слова Порошенко о "холодном мире" с Россией

Захарова отметила, что у Порошенко был шанс на мир в виде Минских соглашений.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Петра Порошенко о необходимости «холодного мира» с Россией, отметим, что он им не воспользовался.

Об этом сообщает «РИА Новости».

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Захарова отметила, что "у Порошенко был шанс на глобальный мир: как внутри страны, так и в мире - выполнение Минских соглашений".

"Он им не воспользовался. Давать пустые обещания, не выполнив предыдущие, - это так характерно для него", - добавила Захарова.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко заявил, что Украине нужен «холодный» мир с Россией.

«Конечно, нам нужен мир с Россией. Холодный, но мир. Люди устали от войны. На этой болезненной эмоции неустанно играет российская пропаганда и ее пустобрехи в Украине», - отметил он.

Порошенко отметил, что тема войны и мира - одна из главных на выборах, потому что народ будет избирать не просто президента, но и верховного главнокомандующего.