Порошенко захотел "холодного" мира с Россией

Петр Порошенко отметил, что тема войны и мира - одна из главных на выборах, потому что народ будет выбирать не просто президента, но и верховного главнокомандующего.

Президент Петр Порошенко заявил, что Украине нужен «холодный» мир с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» в Киеве.

«Конечно, нам нужен мир с Россией. Холодный, но мир. Люди устали от войны. На этой болезненной эмоции неустанно играет российская пропаганда и ее пустобрехи в Украине», - отметил он.

Порошенко отметил, что тема войны и мира - одна из главных на выборах, потому что народ будет избирать не просто президента, но и верховного главнокомандующего.

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По его словам, враг пришел не за Крымом не за Донбассом, а чтобы вернуть «беглянку» в «тюрьму народов», как метко назвал Российскую империю еще двести лет назад французский путешественник Астольф де Кюстин.

«Мир - это полное восстановление территориальной целостности Украины и беспрекословное признание Москвой нашего права идти своим путем. Даже если этот путь - путь прочь от Москвы», - подчеркнул президент.

«Мы продолжим линию на восстановление территориальной целостности Украины политико-дипломатическим путем, обеспечивая единство проукраинской коалиции, используя инструмент санкций и механизм международной миссии ООН на всей территории оккупированного Донбасса», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в столичном Международном выставочном центре началась встреча президента Украины Петра Порошенко.