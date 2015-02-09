За призывы к развалу Украины российского пропагандиста Доренко хотят посадить на три года

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД, установлено, что в сети Интернет распространяется публикация под заголовком «Сергей Доренко: Лучший выход для Украины - это разделение», с призывами к изменению государственной границы Украины и ее территории.

«Центральная, Южная и Восточная Украина входят в состав России областями без всяких дурацких автономий. Западная Украина идет к такой-то матери, и все счастливы. Чем плоха идея?», - говорится в публикации.

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Данные действия подпадают под действие ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (Умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий).

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к распространению данной информации, и авторства призывов, имеющих признаки преступления. Данное преступление предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет.