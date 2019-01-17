Луценко заявил о завершении досудебного расследования в деле против Арбузова

Арбузову инкриминируют растрату активов Нацбанка на сумму 220 миллионов гривень.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что следователи завершили досудебное расследование по делу в отношении экс-главы Национального банка Украины, бывшего первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова.

Об этом генпрокурор сообщил в социальной сети Facebook.

"Департаментом международно-правового сотрудничества ГПУ завершено досудебное расследование дела бывшего председателя Национального банка Украины и первого вице-премьер-министра Украины Арбузова, которому инкриминируется злоупотребление своим служебным положением в составе преступной организации, что привело к растрате активов Нацбанка на сумму 220 млн грн", - написал Луценко.

Генпрокурор уточнил, что после ознакомления с материалами уголовного производства дело будет передано в суд.

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Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, Арбузов подозревается в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенным в особо крупных размерах или организованной группой в соответствии с ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 Уголовного Кодекса Украины.

"Указанному лицу инкриминируется совершение в период 2011-2013 годов растраты чужого имущества в особо крупных размерах - средств НБУ в сумме 220 млн грн при создании вопреки положениям закона Украины «О Национальном банке Украины» и Закона Украины «О телевидении и радиовещании» за счет активов этого особого центрального органа государственного управления подконтрольной телерадиоорганизации ООО «Банковское телевидение», совершенного путем злоупотребления своим служебным положением в составе преступной организации", - заявили в ГПУ.

"Вышеуказанные действия бывшего главы НБУ привели к потере Нацбанком Украины активов на вышеуказанную сумму, и были уменьшены его возможности реального проведения государственной денежно-кредитной политики, направленной на обеспечение стабильности денежной единицы Украины", - сказано в сообщении.