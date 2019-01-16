Канада призывает Россию немедленно освободить украинских военнопленных моряков
Канада призывает власти Российской Федерации немедленно освободить всех 24 украинских военнопленных моряков, захваченных возле Керченского пролива.
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Об этом говорится в сообщении Посольства Канады в Украине в микроблоге Twitter. «Канада глубоко взволнована решением России продлить арест украинских моряков, задержанных недавно в районе Керченского пролива, и призывает немедленно освободить их», - говорится в сообщении. Канада продолжает осуждать незаконные действия России, отметили в посольстве.
Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение Керченского пролива буксиру «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.
Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».
15 января Лефортовский райсуд Москвы продлил сроки ареста до 24 апреля 20 морякам. 16 января продлены сроки ареста еще четырем морякам.