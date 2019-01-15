НАБУ заставили проверить декларацию нардепа Луценко: не "потерял" ли 750 тысяч

В фонде уверены, что Луценко "воспользовался инсайдерской информацией и впопыхах вывел собственные средства накануне введения временной администрации".

Фонд гарантирования вкладов физических лиц заявляет, что за день до введения временной администрации в банк "Киевская Русь" нардеп от "Батькивщины" Игорь Луценко снял со счета 750 тысяч гривен и не задекларировал эти средства.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

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"Когда вкладчикам ПАО "Банк "Киевская Русь" отказывали в возврате средств, нардеп Игорь Луценко доступ к своим деньгам получил", - говорится в сообщении.

В фонде напомнили, что 20 марта 2015 года "Банк "Киевская Русь" признали неплатежеспособным и ввели в нем временную администрацию.

"19 марта 2015 года, когда банковские платежи не проводились и вкладчики не имели доступа к своим средствам, народному депутату удалось перечислить 750 тысяч гривен с собственного текущего счета в этом банке на счет главного бухгалтера банка И. В. Гнатенко", - говорится в сообщении.

В фонде уверены, что Луценко "воспользовался инсайдерской информацией и впопыхах вывел собственные средства накануне введения временной администрации".

"Факты указывают на то, что этому маневру предшествовал сговор между И. В. Луценко и главным бухгалтером банка И. В. Гнатенко", - говорится в сообщении.

В ФГВФЛ добавили, что в дальнейшем бухгалтер, вероятно, передала деньги нардепу, а тот должен был внести их в электронную декларацию. А если бухгалтер средств не возвращала, то должна была внести их в свою декларацию физического лица и уплатить с них налог.

"Однако, при декларировании состояния фигурантами дела эта сумма где-то "потерялась" – в электронной декларации народного депутата Луценко за 2015 год указаны только деньги в другом банке – в ПАО "Укринбанк": 700 тысяч 7 гривен, 14 тысяч евро и 100 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

В связи с этим 25 октября 2018 года ФГВФЛ направил в Национальное антикоррупционное бюро заявление о совершении Луценко криминального правонарушения.

Отмечается, что сейчас НАБУ в рамках уголовного производства по ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации) проверяет декларацию Луценко за 2015 год.

Сам Луценко назвал такие действия ФГВФЛ атакой на него.

"Руководство наиболее коррумпированной в стране структуры – так называемого Фонда гарантирования вкладов, Ворушилин и Ко, судя по всему, понимают, что после выборов им придется ходить на допросы, и, надеюсь, сесть за решетку. Сейчас они пошли в атаку на меня. Накопали какой-то бред за 2015 (!) год и на днях написали заявление в НАБУ", - написал он в Facebook.

Луценко добавил, что для него такая новость обнадеживающая.

"Если окажется, что у меня был еще и такой депозит, то я ого-го какой богатый. Короче, все идет, как и должно идти. Собаки из кабинетов лают, а мы с пострадавшими вкладчиками движемся в направлении возврата депозитов и наказания виновных", - подытожил Луценко.