"Суд" над украинскими пленными моряками начнется не ранее, чем через год – адвокат

По словам адвоката, суды в РФ уже имеют подготовленный приговор и имеют исключительно формальный вид.

«Суд» в деле военнопленных украинских моряков начнется не ранее, чем через год.

Об этом в эфире "Прямого" рассказал адвокат Илья Новиков.

"Сам суд, если он будет, состоится не ранее, чем через год. Быстрее всего - через полгода, но это нереалистично. Поэтому очень важно до суда не довести", - заявил адвокат.

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По его словам, такие «суды» имеют уже подготовленный приговор и имеют исключительно формальный вид.

"Эти заседания вообще не стоит рассматривать, как «суд» по делу моряков", - добавил Новиков.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским корабляя, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".