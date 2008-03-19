«Наша Украина» призывает выдвинуть единого кандидата в мэры Киева

С целью обеспечения победы демократических сил на внеочередных выборах депутатов Киевского городского совета и Киевского городского председателя Президиум партии “Народный Союз Наша Украина” обратился к партиям Блока “Наша Украина – Народная Самооборона” и других демократических сил с предложением относительно создания единого блока для участия в местных выборах в Киеве и выдвижения общего кандидата на должность Киевского городского председателя.

Об этом сообщает сайт НУ-НС.

Президиум «Нашей Украины» обратился к Блоку Юлии Тимошенко и Блоку Виталия Кличко с предложением начать официальные переговоры о выдвижении единого кандидата от демократических сил на должность Киевского городского председателя.

Как сообщал УНИАН, 18 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы Киевского городского председателя и Киевского городского совета. За соответствующее постановление проголосовали 246 из 441 народного депутата, зарегистрированного в зале. Не голосовала в полном составе фракция Партии регионов. Данным постановлением предусмотрено назначение внеочередных выборов на последнее воскресенье 70-дневного срока со дня вступления в силу документа.