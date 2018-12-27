"Это не утопия": украинский писатель оценил шансы на победу в войне с РФ и назвал главный риск

При этом он отметил, что украинская власть существенно преувеличивает уровень своего партнерства с Западом.

Главный риск войны с Россией в том, что она может истощить Украину, не истощив агрессора.

Такое мнение в интервью журналу «Новое время страны» выразил известный украинский писатель Юрий Андрухович.

Читайте такжеВ МинВОТ объяснили, почему "нет смысла" открывать границу для россиян

«Главный риск войны в том, что она может истощить нас, не истощив врага. Наш шанс на победу в том, что Россия завязнет в этом конфликте, истратит много ресурсов, сдуется. Я не думаю, что это утопия. Россия должна оказаться в той ситуации, когда ее руководство, а потом и население проклянут тот день, когда они сунулись в Украину. А для этого экономические санкции против России не должны быть декоративными. И это в большей степени касается наших западных партнеров», – сказал Андрухович.

При этом он отметил, что украинская власть существенно преувеличивает уровень своего партнерства с Западом касательно борьбы с агрессией РФ.

«Что же касается нашего руководства, то оно, мне кажется, существенно преувеличивает уровень своего партнерства с Западом в данной ситуации. Никакой устойчивой антипутинской коалиции, к сожалению, не существует. Нужно достигать ее реального создания, а не выдавать желаемое за действительное», – добавил писатель.

Полный вариант интервью читайте в свежем (№48) номере журнала «Новое время страны».